ВСУ проверили готовность военных к непредсказуемым действиям на юге страны.

Украина начала военные учения ПВО на границе с Крымом. Об этом на официальной странице в аккаунте на Facebook сообщили представители Командования Вооруженными силами страны.

На одном из полигонов боевой подготовки Херсонской области во исполнение приказа командующего объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева продолжаются учения подразделений противовоздушной обороны на границе с Крымом. пресс-служба ВСУ

Известно, что во время тренировок боевые расчеты пытаются при помощи ЗРК и зенитных установок создать для условного противника непредсказуемые условия, избегая шаблонности и действий, которые ожидают военные с другой стороны. Генерал Наев считает, что в рамках учений специалисты продемонстрировали контроль над государственным воздушным пространством.

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Видео: Facebook / Командування об"єднаних сил ЗС України