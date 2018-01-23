В Петербурге возбудили уголовное дело из-за нарисованных глаз на скульптуре в Летнем саду

После повреждения вандалами бюста "Петрония Прима" в Летнем саду возбудили уголовное дело. Об этом сообщил портал Peterburg2 со ссылкой на прокуратуру Северной столицы.
Действия злоумышленников подпадают под статью "повреждение объектов культурного наследия народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации". На восстановление скульптуры пришлось потратить 16,5 тыс. рублей.
Напомним, что испорченный бюст был обнаружен 5 сентября сотрудниками службы безопасности Летнего сада. Они заметили, что кто-то нарисовал изваянию глаза. Позже проверку по факту вандализма начала прокуратура.
Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге задержали мужчину за пост с отрицанием Холокоста.
Фото: ВКонтакте / САДЫ РУССКОГО МУЗЕЯ
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