В Петербурге возбудили уголовное дело из-за нарисованных глаз на скульптуре в Летнем саду

На восстановление бюста "Петрония Прима" ушло 16,5 тыс. рублей.

После повреждения вандалами бюста "Петрония Прима" в Летнем саду возбудили уголовное дело. Об этом сообщил портал Peterburg2 со ссылкой на прокуратуру Северной столицы.

Действия злоумышленников подпадают под статью "повреждение объектов культурного наследия народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации". На восстановление скульптуры пришлось потратить 16,5 тыс. рублей.

Напомним, что испорченный бюст был обнаружен 5 сентября сотрудниками службы безопасности Летнего сада. Они заметили, что кто-то нарисовал изваянию глаза. Позже проверку по факту вандализма начала прокуратура.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге задержали мужчину за пост с отрицанием Холокоста.

Фото: ВКонтакте / САДЫ РУССКОГО МУЗЕЯ