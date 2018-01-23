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В Петербурге возбудили уголовное дело из-за нарисованных глаз на скульптуре в Летнем саду
Сегодня, 13:34
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В Петербурге возбудили уголовное дело из-за нарисованных глаз на скульптуре в Летнем саду

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На восстановление бюста "Петрония Прима" ушло 16,5 тыс. рублей.

После повреждения вандалами бюста "Петрония Прима" в Летнем саду возбудили уголовное дело. Об этом сообщил портал Peterburg2 со ссылкой на прокуратуру Северной столицы.

Действия злоумышленников подпадают под статью "повреждение объектов культурного наследия народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации". На восстановление скульптуры пришлось потратить 16,5 тыс. рублей.

Напомним, что испорченный бюст был обнаружен 5 сентября сотрудниками службы безопасности Летнего сада. Они заметили, что кто-то нарисовал изваянию глаза. Позже проверку по факту вандализма начала прокуратура. 

Ранее мы сообщили о том, что в  Петербурге задержали мужчину за пост с отрицанием Холокоста.

Фото: ВКонтакте / САДЫ РУССКОГО МУЗЕЯ

Теги: вандализм, летний сад, санкт-петербург, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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