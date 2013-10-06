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Прокуратура начала проверку из-за разрисованной скульптуры в Летнем саду
Сегодня, 20:09
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Прокуратура начала проверку из-за разрисованной скульптуры в Летнем саду

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Все скульптуры в саду — это дорогостоящие копии подлинных. Очистка мрамора – очень сложный процесс, который обернется хлопотами для специалистов. 

Прокуратура Петербурга 5 сентября начала проверку после того, как неизвестный нарисовал глаза скульптуре в Летнем саду. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. 

После проверки примут меры прокурорского реагирования. Напомним, что сотрудник службы безопасности Русского музея во время утреннего обхода сада 5 сентября увидел разрисованную копию бюста "Петрония Прима, жена Императора Вителлия".

Все скульптуры в саду — это дорогостоящие копии подлинных. Очистка мрамора – очень сложный процесс, который обернется хлопотами для специалистов. 

Фото: ВКонтакте / САДЫ РУССКОГО МУЗЕЯ

Теги: глаза, мрамор, скульптуры
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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