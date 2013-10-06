Прокуратура начала проверку из-за разрисованной скульптуры в Летнем саду

Все скульптуры в саду — это дорогостоящие копии подлинных. Очистка мрамора – очень сложный процесс, который обернется хлопотами для специалистов.

Прокуратура Петербурга 5 сентября начала проверку после того, как неизвестный нарисовал глаза скульптуре в Летнем саду. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

После проверки примут меры прокурорского реагирования. Напомним, что сотрудник службы безопасности Русского музея во время утреннего обхода сада 5 сентября увидел разрисованную копию бюста "Петрония Прима, жена Императора Вителлия".

Все скульптуры в саду — это дорогостоящие копии подлинных. Очистка мрамора – очень сложный процесс, который обернется хлопотами для специалистов.

Фото: ВКонтакте / САДЫ РУССКОГО МУЗЕЯ