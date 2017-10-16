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В Петербурге задержали мужчину за пост с отрицанием Холокоста
Сегодня, 10:14
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В Петербурге задержали мужчину за пост с отрицанием Холокоста

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Также ранее судимого петербуржца уличили в дискредитации подвига Зои Космодемьянской.

В четверг, 8 сентября, в Петербурге прошло задержание 44-летнего мужчины. Сотрудники центра "Э" провели обыски в его квартире по делу о реабилитации нацизма. Об этом стало известно Piter.TV.

Предварительно сообщается, что в одном из сообществ ВКонтакте была размещена запись от пользователя "Бронислав Каминский", в котором содержалась информация об отрицании Холокоста и дискредитации и подвига  Зои Космодемьянской. Автором текста оказался петербуржец, судимый ранее по наркотическим и другим статьям. В ходе обысков у него были изъяты 2 мобильных телефона, а также роутер, ножи, телескопическая дубинка, агитационные материалы и литература, запрещённая в РФ.

Задержанный отпущен под подписку о невыезде.

Ранее мы сообщили о том, что прокуратура просит признать суд блокаду Ленинграда преступлением против человечества.

Фото: Piter.TV 

Теги: дело о реабилитации нацизма, задержание, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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