В Петербурге задержали мужчину за пост с отрицанием Холокоста

Также ранее судимого петербуржца уличили в дискредитации подвига Зои Космодемьянской.

В четверг, 8 сентября, в Петербурге прошло задержание 44-летнего мужчины. Сотрудники центра "Э" провели обыски в его квартире по делу о реабилитации нацизма. Об этом стало известно Piter.TV.

Предварительно сообщается, что в одном из сообществ ВКонтакте была размещена запись от пользователя "Бронислав Каминский", в котором содержалась информация об отрицании Холокоста и дискредитации и подвига Зои Космодемьянской. Автором текста оказался петербуржец, судимый ранее по наркотическим и другим статьям. В ходе обысков у него были изъяты 2 мобильных телефона, а также роутер, ножи, телескопическая дубинка, агитационные материалы и литература, запрещённая в РФ.

Задержанный отпущен под подписку о невыезде.

Ранее мы сообщили о том, что прокуратура просит признать суд блокаду Ленинграда преступлением против человечества.

Фото: Piter.TV