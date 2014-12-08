Прокуратура просит признать суд блокаду Ленинграда преступлением против человечества

В ведомстве считают, что во время Нюрнбергского процесса блокаде не была дана правовая оценка.

Прокуратура Петербурга потребовала признать блокаду Ленинграда преступлением против человечности, военным преступлением и геноцидом советского народа. Об этом 8 сентября сообщила пресс-служба ведомства.

Она подала заявление в городской суд по поручению Генпрокурора России Игоря Краснова. Отмечается, что прокуратура работала вместе с правоохранительными органами и изучала архивные документы и материалы по фактам массового уничтожения жителей Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.

Население города, объекты городской инфраструктуры, в том числе жизнеобеспечения, подвергались систематическим обстрелам и бомбардировкам, а в целях уничтожения населения созданы условия для возникновения голода. говорится в сообщении.

По подсчетам прокуратуры, в период блокады (1941-1944) были истреблены более 1 млн советских граждан. При этом во время Нюрнбергского процесса уничтожению жителей Ленинграда не была дана правовая оценка, подчеркнуло ведомство.

Иск подали в суд, чтобы "защитить национальные интересы РФ, законные права и интересы неопределенного круга лиц".

Напомним, блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941-го года. В связи с этим сегодня в Петербурге проходят памятно-траурные мероприятия.

Фото: администрация Петербурга