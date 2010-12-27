Удо Кир: "Раскрашенная птица" – это шедевр

Piter.TV публикует интервью с главным гостем завершившегося фестиваля "Послание к человеку".

Перед премьерой фильма "Раскрашенная птица" на втором этаже кинотеатра "Аврора" было не протолкнуться. Журналисты встали в очередь, чтобы поговорить с актером Удо Киром, который приехал в Петербург представлять фильм со своим участием в рамках 29-го кинофестиваля "Послание к человеку". Картина вызвала неоднозначную реакцию: на сцене, где Кир ложкой выковыривает глаза недругу, журналисты массово покидали показы на Венецианском кинофестивале.

У артиста был насыщенный уик-энд в Северной столице, однако он смог ответить на вопросы Piter.TV и представителей других изданий о кино и искусстве.

PTV: Образ мельника в "Раскрашенной птице" пополнил галерею ваших второстепенных образов в кино. Как вы сами оцениваете своего персонажа?

Конечно, есть мальчик и его путешествие. У него действительно главная роль. В фильме со мной снялись прекрасные актеры – Харви Кейтель, Стеллан Скарсгард, Джулиен Сэндз. У нас одинаковые по важности роли, но это не роли второго плана. На 2 часа 49 минут только несколько минут диалога. Скарсгард, с которым я много работал у Ларса Фон Триера, отыгрывает свою часть вообще без слов. Харви Кейтель говорит, потому что он священник. Я говорю меньше, больше действия. У меня роль мельника, к которому попадает мальчик, один из первых эпизодов. Я очень ревнив, и однажды я не переношу того, что моя жена флиртует с моим помощником. Я не угрожал мальчику, в отличие от большинства героев, его обижавших и унижавших. После того, как он увидел, что я сделал, он просто уходит.

Говорим мы на межславянском языке. Я понимал, что мне предстоит говорить, но это было очень трудно учить. По-моему, этот фильм – шедевр, в первую очередь из-за работы оператора. Конечно, в нем много насилия, но также много поэточных кадров и долгих планов.

Моя любимая сцена – когда мальчик отпускает ту самую раскрашенную птицу в небо, а другие птицы заклевывают ее до смерти. После этого она падает к ногам главного героя.

PTV: В вашей сцене в "Раскрашенной птице" на межславянском языке вы ругаетесь. Используете ли вы эти обороты после съемок, в повседневной жизни?

Я забыл об этом, так как съемки фильма закончились. Я не так сильно привязываюсь к своим работам, двигаюсь дальше. После "Раскрашенной птицы" у меня были съемки в фильме "Бакурау" вместе с бразильянкой Сонией Брага. У меня в этой картине прекрасный финал – жители городка строят лестницу, уходящую в землю, заставляют меня спуститься и закрывают надо мной металлическую дверь, которую потом засыпают песком. Я предлагал режиссеру сделать вариант, в котором у меня в подземелье были компьютеры, казино и какое-то помещение, где я по-прежнему мог бы управлять этим городом.

Недавно я завершил съемки в фильме Тодда Стефенса под названием "Лебединая песня". Там я буквально в каждом кадре. У меня роль стареющего парикмахера, который в молодости был очень ярким, как Элтон Джон или Дэвид Боуи. Но теперь он находится в доме престарелых. Однажды ко мне приходит адвокат, который приносит чек на 25 тысяч долларов. Эти деньги дала пожилая женщина (ее играет Линда Эванс), которая умерла и перед смертью распорядилась, чтобы прическу в гробу ей сделал я. Потом я улетаю в воспоминаниях в свои молодые годы и в финальной сцене танцую с хрустальной люстрой на голове.

PTV: Нам очень запомнился другой ваш выход в главной роли – фильм "Артоголик", который построен как путешествие по знаменитым "сокровищницам" по миру современного искусства. А ваш герой – его фанат. Можете ли вы себя назвать таким человеком?

Эта картина – отличный тип вдумчивого фильма. Это был хороший способ описать мои чувства. Я завидую художникам, потому что они всегда способны находить кусочки бумаги для творчества. Всегда, даже если у тебя нет краски, можно найти способ изобразить что-то. Например, на куске сыра!

Но нет, я себя артоголиком не считаю. Большую часть своей картинной коллекции я получил в подарок от разных художников. К сожалению, я не могу себе позволить картины Малевича, который мне очень нравится. Кстати, вчера на вечеринке я получил в подарок еще одну картину, свой портрет. Она прекрасна, я повешу ее на стену. Это будет частью искусства из Петербурга.

PTV: Вокруг новых короткометражных фильмов Ларса Фон Триера – завеса тайны. С одной стороны, есть информация о продолжении сериала "Королевство", в котором вы играли. ("Yeah, yeah, "Kingdom" – оживляется Кир. Прим.ред.) С другой – возможный старт съемки проекта короткометражных фильмов под общим названием "Этюды". Можете ли вы рассказать, что вам известно о проектах режиссера?

Мне не разрешается об этом говорить. Ничего не скажу!

Подробнее о том, что окружало приезд Удо Кира в Петербург, можно прочитать в нашем репортаже.

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Фото: Piter.TV