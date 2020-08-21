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Учения белорусской армии пройдут 28-31 августа

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Руководством обучения белорусских военных займется Западное оперативное командование.

Комплексные тактические учения белорусской армии пройдут 28-31 августа. Об этом сообщили представители пресс-службы Минобороны республики. Чиновники отметили, что руководство за обучением военнослужащих взяло на себя  Западное оперативное командование.

Создана сводная группировка войск, в состав которой входят воздушно-десантные, мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения

сообщение Минобороны Белоруссии

В оборонном ведомстве отметили, что в мероприятиях будут принимать участие беспилотные летательные комплексы, а также средства радиоэлектронной борьбы.

Минобороны Белоруссии объявило о патрулировании границы истребителями.

Видео: Youtube/ВоенТВ Беларуси

Теги: армия, белоруссия, военные учения
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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