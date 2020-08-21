Комплексные тактические учения белорусской армии пройдут 28-31 августа. Об этом сообщили представители пресс-службы Минобороны республики. Чиновники отметили, что руководство за обучением военнослужащих взяло на себя Западное оперативное командование.
Создана сводная группировка войск, в состав которой входят воздушно-десантные, мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения
сообщение Минобороны Белоруссии
В оборонном ведомстве отметили, что в мероприятиях будут принимать участие беспилотные летательные комплексы, а также средства радиоэлектронной борьбы.
Минобороны Белоруссии объявило о патрулировании границы истребителями.
Видео: Youtube/ВоенТВ Беларуси
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