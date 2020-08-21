Руководством обучения белорусских военных займется Западное оперативное командование.

Комплексные тактические учения белорусской армии пройдут 28-31 августа. Об этом сообщили представители пресс-службы Минобороны республики. Чиновники отметили, что руководство за обучением военнослужащих взяло на себя Западное оперативное командование.

Создана сводная группировка войск, в состав которой входят воздушно-десантные, мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения сообщение Минобороны Белоруссии

В оборонном ведомстве отметили, что в мероприятиях будут принимать участие беспилотные летательные комплексы, а также средства радиоэлектронной борьбы.

Минобороны Белоруссии объявило о патрулировании границы истребителями.

Видео: Youtube/ВоенТВ Беларуси