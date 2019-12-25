Неинвазивный метод с высокой точностью позволят определить наличие злокачественного образования.

Учеными создан дыхательный тест для диагностики рака головы и шеи. Его разработали австралийские представители Университета Флиндерса. Метод позволяет обнаружить онкологию даже на ранней стадии.

Напомним, что от опухолей головы и шеи ежегодно в мире умирает по 300 тысяч человек. Новообразования успешно поддаются лечению на ранних стадиях формирования новообразований. Однако в большинстве случаев заболевание находится уже при наличии метастазов.

В рамках работы эксперты проанализировали выдыхаемые частицы у 181 пациента, которых подозревался плоскоклеточный рак шеи и головы. С чувствительностью в 85% удалось идентифицировать людей с доброкачественными новообразованиями и пациентов с раком. Результаты были подтверждены проведенной биопсией ткани. На ранних стадиях рак диагностировали у 66% участников исследования.

Ежедневный прием аспирина может способствовать развитию рака.

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