Учеными создан дыхательный тест для диагностики рака головы и шеи. Его разработали австралийские представители Университета Флиндерса. Метод позволяет обнаружить онкологию даже на ранней стадии.
Напомним, что от опухолей головы и шеи ежегодно в мире умирает по 300 тысяч человек. Новообразования успешно поддаются лечению на ранних стадиях формирования новообразований. Однако в большинстве случаев заболевание находится уже при наличии метастазов.
В рамках работы эксперты проанализировали выдыхаемые частицы у 181 пациента, которых подозревался плоскоклеточный рак шеи и головы. С чувствительностью в 85% удалось идентифицировать людей с доброкачественными новообразованиями и пациентов с раком. Результаты были подтверждены проведенной биопсией ткани. На ранних стадиях рак диагностировали у 66% участников исследования.
Ежедневный прием аспирина может способствовать развитию рака.
Фото: Pixabay.com
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