Ученые установили, что регулярный прием препарата сказывается на появлении метастаз.

Ежедневный прием аспирина может способствовать развитию рака. Об этом сообщили австралийские ученые из Университета Монаша в Мельбурне в публикации для Journal of the National Cancer Institute. В рамках исследования специалисты обнаружили, что небольшие дозы лекарства ускоряют рост и распространение онкологии у пожилых людей.

Ученые провели эксперимент с участием более 16 тысяч австралийцев с возрастом старше 70 лет, а также 2,4 тысячи американцев от 65 лет. Все волонтеры не имели физических недостатков, деменции или сердечно-сосудистых заболеваний. В течение пяти лет определенная группа принимала аспирин. Рак в ней выявили у 981 человека, у тех, кто принимал плацебо - в 952 случаях. Употребление аспирина не повлияло на развитие рака, но оказалось связано с формированием метастаз. Прием препарат повысил риск смерти в больных с 3-4 стадиями рака.

Ученые полагают, что аспирин подавляет противоопухолевые, воспалительные или иммунные реакции.

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