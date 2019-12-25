Они считают, что их способ можно будет применять в быту.

Ученые из Техасского университета A&M нашли способ уничтожить коронавирус SARS-CoV-2 за секунду. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-релиз интернет-ресурса Phys.org.

Согласно опубликованным данным, это возможно осуществить с помощью трубок из нержавеющей стали, через которые пропускается раствор с инфекцией. Исследователи нагрели эту конструкцию до 72 градусов по Цельсию, после чего SARS-CoV-2 уменьшился в сто тысяч раз менее чем за секунду. По мнению ученых, этого более чем достаточно, чтобы вирус был убит.

Первооткрыватели этого метода считают, что такая обработка может применяться в существующих системах кондиционирования воздуха, вентиляции и отопления.

Ранее Володин заявил, что COVID-19 появился вследствие утечки из американской лаборатории. По его словам, мировое сообщество должно обратить внимание на эту версию и поднять вопрос об ответственности США за пандемию коронавируса.

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