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Ученые заявили о риске ранней смерти у астронавтов, летавших на Луну

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Это связано с изменениями в магнитном поле.

Ученые заявили о риске ранней смерти у астронавтов, летавших на Луну. Об этом заявили исследователи в научном издании "Авиакосмическая и экологическая медицина". Угроза для них в два раза выше, чем в среднем у обычных астронавтов из США.

Это связано со стрессом и выходом за пределы магнитного поля Земли. По сравнению с теми, кто совершал полеты только по орбите Земли, риск ранней смерти увеличен в 4 раза. Отличия в длительности полетов и радиационном воздействии незначительны. Однако у Луны наблюдается сниженное магнитное поле.

Ранее японский миллиардер объявил конкурс для девушек на полет с ним на Луну.

Теги: астронавты, космос, луна, наука, ранняя смерть, ученые
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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