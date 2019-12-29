Это связано с изменениями в магнитном поле.

Ученые заявили о риске ранней смерти у астронавтов, летавших на Луну. Об этом заявили исследователи в научном издании "Авиакосмическая и экологическая медицина". Угроза для них в два раза выше, чем в среднем у обычных астронавтов из США.

Это связано со стрессом и выходом за пределы магнитного поля Земли. По сравнению с теми, кто совершал полеты только по орбите Земли, риск ранней смерти увеличен в 4 раза. Отличия в длительности полетов и радиационном воздействии незначительны. Однако у Луны наблюдается сниженное магнитное поле.

Ранее японский миллиардер объявил конкурс для девушек на полет с ним на Луну.