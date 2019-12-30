Японский миллиардер объявил конкурс для девушек на полет с ним на Луну

Конкурс продлится до 17 января

В воскресенье, 12 января, стало известно о том, что миллиардер и плейбой Юсаку Маэдзава из Японии объявил конкурс для девушек. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

"Объявляется набор девушек, которые бы хотели вместе с Маэдзавой осуществлять деятельность на благо людей и общества, а их действия были бы преисполнены любопытством и материнской энергией", —заявил он.

Маэдзава намерен буквально улететь с избранницей на Луну. Проект по поиску невесты он назвал "сватовством для серьезных отношений один на один".

Претендентки должны быть весёлые, иметь своё мнение быть старше 20 лет и не замужем. Кроме того, девушка должна согласиться на реальную подготовку к полёту.

Конкурс продлится до 17 января.

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Видео:Yusaku Maezawa/YouTube