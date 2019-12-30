Ученые воссоздали трехмерные ткани сердца

Результаты работ специалистов опубликованы в журнале Nature.

Американские ученые из университета Дьюка ошеломили своим открытием. Специалистам удалось вырастить ткани сердца человека из стволовых клеток. Результаты опубликованы в журнале Nature.

Ткани располагают аналогичными с живым органом характеристиками, в том числе и электропроводность. Она и стала проблемой при исследованиях. Показатель не соответствовал желаемому в рамках лабораторных испытаний.

Однако аналогичные показатели обнаружились у индуцированных человеческих стволовых клеток. Из них и получились аутентичные ткани сердца.

Ранее мы сообщали о том, что опубликованы самые детальные в истории науки снимки Солнца.

Подробная фотография звезды размещена на сайте Национального научного фонда США. Изображение сделано при помощи наземного телескопа Daniel K. Inouye Solar Telescope (DKIST). Аппарат установлен на территории Гавайев.

Благодаря снимкам ученые получили возможность подробно изучить строение Солнца. Активность звезды влияет на спутниковую связь, GPS и может вызвать отключение электроэнергии.