Они сделаны американцами.

Опубликованы самые детальные в истории науки снимки Солнца. Подробная фотография звезды размещена на сайте Национального научного фонда США. Изображение сделано при помощи наземного телескопа Daniel K. Inouye Solar Telescope (DKIST). Аппарат установлен на территории Гавайев.

Благодаря снимкам ученые получили возможность подробно изучить строение Солнца. Активность звезды влияет на спутниковую связь, GPS и может вызвать отключение электроэнергии. Теперь исследователи намерены создать подробный снимок короны Солнца. Это необходимо для разработки карты поверхности объекта. Ранее для изучения ученым приходилось ждать полного солнечного затмения, теперь же работу выполнит телескоп, оснащенный зеркалом с четырехметровым диаметром.

Ранее Piter.tv писал о том, что Россия разрабатывает ракету-носитель "Корона" с возможностью дозаправки на орбите.

Фото: NSO / AURA / NSF

