Россия разрабатывает ракету-носитель "Корона" с возможностью дозаправки на орбите

Учены создали аппарат, способный получать топливо в полете.

Представители из Государственного ракетного центра имени Макеева занимаются созданием многоразовой ракеты-носителя "Корона". Она сможет дозаправляться прямо в ходе орбитального полета. Об этом "Интерфаксу" заявил ведущий инженер центра Александр Вавилин. Ракета будет выполнять в космосе задачи возвращения грузов на Землю, а также выведение полезной нагрузки на низкие околоземные орбиты. Ученые получили возможность стыковать объекты во время полета, а также проводить перелив топлива. Для этого необходимо соединять бортовые комплексы. Новая ракета оснащена стыковочным узлом.

Ракета будет работать, как бы, в сдвоенном режиме - оба "мозга" решают одну задачу. После того, как дозаправились, рассоединяемся и садимся прокомментировал специалист

Напомним, что ГРЦ занимается разработкой данной ракеты с 1997 года. В последней версии аппарата исследователи увеличили массу полезной нагрузки. Это произошло в 2012 году. Она стала достигать 7,4 тонн против прошлых 7 тонн.

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