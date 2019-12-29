Исследования выявило новые отличия, которые еще нужно изучить.

Ученые выявили новые различия в работе сердца мужчин и женщин. Результаты исследования опубликованы в научном издании Radiology: Cardiothoracic Imaging. Проблемой занимались кардиологи из Висконсинского университета в Мэдисоне в США.

Особенности выявили при изучении показателей МРТ. Мужчины тратят больше энергии на сокращения. Однако стенка левого желудочка женщин сильнее напрягается во время сокращений. Зато в их крови образуется больше завихрений. Это говорит о том, что мужские сердца качают кровь не так, как женские.

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