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Ученые выявили новые различия в работе сердца мужчин и женщин

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Исследования выявило новые отличия, которые еще нужно изучить.

Ученые выявили новые различия в работе сердца мужчин и женщин. Результаты исследования опубликованы в научном издании Radiology: Cardiothoracic Imaging. Проблемой занимались кардиологи из Висконсинского университета в Мэдисоне в США.

Особенности выявили при изучении показателей МРТ. Мужчины тратят больше энергии на сокращения. Однако стенка левого желудочка женщин сильнее напрягается во время сокращений. Зато в их крови образуется больше завихрений. Это говорит о том, что мужские сердца качают кровь не так, как женские.

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Теги: здоровье, кардиологи, наука, сердце, ученые
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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