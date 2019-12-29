Генетики России и Белоруссии раскроют экономические преступления по ДНК

Методику передадут полиции.

Генетики России и Белоруссии помогут раскрыть экономические преступления по ДНК. Разрабатывается программа "ДНК-идентификация 2". Ей смогут пользоваться правоохранительные органы. Об этом "ТАССу" заявил главный ученый секретарь НАН Белоруссии, академик Александр Кильчевский. Новая методика упростит углубленное изучение биологических свойств образцов. Анализ важен при расследовании преступлений по вырубке леса, фальсификации продукции, распространении наркотиков и при браконьерстве.

Создаваемый нами арсенал позволит быстрее находить злоумышленников, бороться с криминалом, терроризмом считают ученые

Многие исследования выполняются параллельно в Минске и Москве. Исследователи занимаются вопросами, связанными с цветом глаз и волос человека, а также популяционными особенностями.

Ранее кошкам пережить стресс помогает кошачья музыка.