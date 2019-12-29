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Кошкам пережить стресс помогает кошачья музыка

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Питомцы успокаиваются, когда слышат урчание и звуки кормления котят.

Кошкам пережить стресс помогает кошачья музыка. Об этом сообщили ученые в научном издании Journal of Feline Medicine and Surgery. 

Во время осмотра у ветеринаров в первом случае эксперты использовали музыкальную подборку для питомцев. Кошачая музыка включает в себя звуки урчания и кормления котят. Отдельным животным не включали ничего, другим - ставили классические композиции. Однако субъективные поведенческие показатели стресса у животных снизились только в первом случае.

Известно, что собаки позитивно реагируют именно на классические музыкальные произведения. Так специалисты снижают уровень стресса у питомцев а приютах и при посещении ветеринаров.

Ранее ученые обнаружили следы ДНК неизвестного вида людей.

Фото: YouTube/Music for Cats
 

Теги: ветеринар, кошки, музыка, стресс
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Культура, Музыка,

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