Питомцы успокаиваются, когда слышат урчание и звуки кормления котят.

Кошкам пережить стресс помогает кошачья музыка. Об этом сообщили ученые в научном издании Journal of Feline Medicine and Surgery.

Во время осмотра у ветеринаров в первом случае эксперты использовали музыкальную подборку для питомцев. Кошачая музыка включает в себя звуки урчания и кормления котят. Отдельным животным не включали ничего, другим - ставили классические композиции. Однако субъективные поведенческие показатели стресса у животных снизились только в первом случае.

Известно, что собаки позитивно реагируют именно на классические музыкальные произведения. Так специалисты снижают уровень стресса у питомцев а приютах и при посещении ветеринаров.

Ранее ученые обнаружили следы ДНК неизвестного вида людей.

Фото: YouTube/Music for Cats

