Эти предки человека могли отделиться от остальных видов более миллиона лет назад.

Ученые обнаружили следы ДНК неизвестного вида людей. Исследователи нашли следы самого древнего спаривания между разными типами предков человека. Результаты работы опубликованы в научном издании Science Advanced.

Кроме ДНК неандертальцев и денисовцев найдены образцы неизвестно популяции. Возраст находки достигает порядка 700 тысяч лет. Первые два предка являлись представителями "суперархической" группы. Численность достигала 50 тысяч человек.

Генетики полагают, что данная популяция отделилась от других видов не меньше, чем миллион лет назад. Межвидовое скрещивание произошло на территории Евразии. Ученые смогли установить, что предки людей мигрировали из Африки в Евразию три раза. Эволюционные процессы произошли 1,9 млн лет назад, 700 тысяч лет назад и около 50 тысяч лет назад.

Ранее люди с высоким интеллектом видят более яркие и красочные сны.

