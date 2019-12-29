Ученые доказали это на двух тысячах добровольцах.

Люди с высоким интеллектом видят более яркие и красочные сны. Ученые установили связь между мозговой деятельностью и сновидениями. К эксперименту исследователи привлекли более 2 тысяч добровольцев.

На начальном этапе ученые при помощи теста определяли уровень IQ человека. Следующие тесты показали, что яркость и насыщенность снов зависит от данного параметра. Однако часть волонтеров вообще не видит снов, а остальные - не запоминают их. Красочные картинки видят лишь небольшая часть опрошенных.

Ранее CRISPR замедлил развитие бокового амиотрофического склероза.

