Развитие БАС сумели замедлить.

CRISPR замедлил развитие бокового амиотрофического склероза (БАС). Исследователи из Иллинойского университета проверили систему на лабораторных мышах. Они использовали улучшенный метод генного редактирования. Им пришлось оказаться от разрезания нитей двойной спирали ДНК.

Напомним, что БАС является смертельным неврологическим заболеванием. Новый метод позволяет замедлить негативные процессы и улучшить мышечную функцию. До сих пор ученые говорят о том, что БАС практически невозможно вылечить. Однако благодаря эксперименту удалось продвинуться в решении проблемы.

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