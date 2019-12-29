Он будет оказывать точечное воздействие на злокачественные клетки.

В России создают магнитный "скальпель" для лечения рака. Самарские ученые разрабатывают безоперационный способ разрушения раковых клеток. Об этом заявили в пресс-службе университета в Самаре.

Они используют импульсы для уничтожения злокачественных опухолей. Магнитное поле создается при помощи установки 50 на 70 см. При определенном уровне напряженности поле повреждает клетки, после чего они гибнут. Разработка позволит оказывать точечное воздействие на организм. Это минимизирует негативное воздействие на здоровые клетки вокруг новообразования.

Ранее названа самая устойчивая к раку группа крови.

