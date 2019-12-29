Людям с этой группой меньше грозит онкология.

Названа самая устойчивая к раку группа крови. Об этом рассказали ученые из Каролинского университета. Информацию опубликовали журналисты "РЕН ТВ". Результаты исследований основаны на 25-летней работе с несколькими тысячами пациентов.

По мнению экспертов, люди со второй группой крови меньше всего рискуют получить онкологию. В зоне риска находятся пациенты с первой группой крови. Им требуется более тщательная диагностика, а также регулярные обследования у специалистов. Данная категория чаще всего страдает раком толстой кишки. Риск возрастает при лишнем весе.

Основными факторами возникновения рака остаются злоупотребление алкоголем и никотином.

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