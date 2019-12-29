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Ученые доказали пользу завтрака в борьбе с ожирением

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Плотный завтрак лучше, чем плотный обед или ужин.

Ученые доказали пользу завтрака в борьбе с ожирением. С такому выводу пришли исследователи из университета Любека в Германии. Об этом сообщили "РИА Новости".

Оказалось, что чем больше человек съедает с утра, тем выше число калорий для выработки тепла. После плотного приема пищи у человека уходит в 2,5 раза больше энергии чем после такого же обеда или ужина. При легком утреннем перекусе днем сохраняется чувство голода и тяга к сладкому.

Плотный завтрак может помочь человеку похудеть и предотвратит развитие метаболических расстройств.

Ранее ученые назвали продукт для предотвращения ожирения печени.

Теги: завтрак, здоровье, ожирение, правильное питание
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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