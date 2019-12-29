Продукты должны содержать индол.

Американские ученые назвали продукт для предотвращения ожирения печени. В Техасском университете определили, что может развитие неалкогольной жировой болезни печени. Для этого следует включать в рацион продукты, которые богаты таким соединением как индол. Оно также позитивно влияет на работу кишечника.

Основным поставщиком индола является брюссельская капуста. Ее рекомендуется употреблять на регулярной основе. Эффективность данного продукта изучена опытным путем. Ученые проводили эксперименты на добровольцах.

Ранее в Китае нашли зелёную водоросль возрастом в миллиард лет.