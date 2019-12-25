Организму не позволяют заразиться Т-лимфоциты.

Ученые выяснили, какие люди не заболеют коронавирусом. Об этом сообщил профессор иммунологии Эдриан Хейди. Он отметил, что в рамках исследования оказалось, что инфекцией не могут заразиться пациенты, которые имеют Т-лимфоциты. Они способны выявлять, обезвреживать вредителей и уничтожать инфицированную клетку.

Специалисты уточнили, что Т-лимфоциты, когда организм переносит болезнь, остаются в крови длительное время.Эти иммунные клетки участвуют в процессе формирования долговременной памяти для иммунитета. У тех, кто переболел коронавирусом, эти Т-лимфоциты находятся в крови.

Ученые взяли образцы крови у людей до появления первого пациента с коронавирусом. Он уже имели соответствующие Т-клетки. Это говорит о том, что у некоторых людей иммунитет был еще до начала пандемии. Около 40-60% никогда не болели COVID-19.

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