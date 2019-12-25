Сотрудники института вирусологии изучили состояние здоровья 55 человек.

У переболевших коронавирусом наблюдаются длительные сбои иммунитета. Об этом говорят результаты наблюдений, которые вели ученые из Института вирусологии Уханя.

Медики занимались исследованием воздействия коронавируса на лимфоциты — это клетки крови, которые отвечают за иммунитет. Оказалось, что многие больные коронавирусом страдают лимфопенией — стойким или временным снижением уровня лимфоцитов в крови. Учёные посчитали это типичным симптомом COVID-19.

Сотрудники института вирусологии изучили состояние здоровья 55 человек, излечившихся от коронавируса. У некоторых из них наблюдалась лимфопения в обратимой форме.

Ранее Мишустин оценил влияние коронавируса на борьбу с бедностью.