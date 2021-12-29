Ученые выяснили, что физическая активность помогает человеку быть более креативным

В эксперименте приняли участие 60 испытуемых.

Ученые из Вюрцбургского университета провели исследование и пришли к выводу, что физическая активность помогает людям быть более креативными. Статья опубликована в журнале Psychological Research.

В эксперименте приняли участие 60 человек. Перед ними поставили задачу "альтернативного использования Гилфорда". Участники эксперимента также получили набор слов с конкретными объектами. Далее добровольцы должны были озвучить методы применения предметов. Часть из них могла передвигаться по комнате, а остальные сидели за компьютером.

Оказалось, что свобода движения оказывает положительное влияние на креативное мышление. Дело в том, что люди, чья физическая активность не ограничивалась, предлагали наиболее яркие идеи.

Ранее мы сообщали, что недра Земли остывают быстрее, чем считалось ранее.

Фото: pixabay