Всего 30 процентов петербуржцев занимаются спортом в свободное время

Необходимо выполнять физические упражнения, которые длятся не менее 15 минут.

По данным проведённого опроса Санкт-Петербургского информационного аналитического центра, не более 25–30 процентов опрошенных жителей Северной столицы занимаются физкультурой в свободное от работы время. Об этом сообщили в пресс-службе Городского центра медицинской профилактики.

Во время работы и выполнения задач по дому физическая нагрузка современного горожанина невысока. Люди поднимаются по лестнице, ходят пешком, работают на садовом участке, но этой активности для поддержания здоровья мало. Врачи рекомендуют обратить внимание на организованную двигательную активность. Необходимо выполнять физические упражнения, которые вовлекают большие группы мышц, ритмически повторяются и длятся не менее 15 минут без перерыва.

Полезный эффект таких упражнений заключается в повышении тренированности сердечно-сосудистой системы, увеличении мышечной силы и развитии гибкости. Пресс-служба ГЦМП

Ранее был раскрыт секрет долголетия 111-летнего мужчины из ЮАР. Долгожитель всю жизнь соблюдал особую диету.

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