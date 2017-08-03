Раскрыт секрет долголетия 111-летнего мужчины из ЮАР

Долгожитель всю жизнь соблюдал особую диету.

Второй старейший в мире мужчина, 111-летний житель ЮАР, раскрыл секрет долголетия. Бен Нгемани Мабуза рассказал, что простая диета помогла ему прожить долгую жизнь без болезней. Об этом сообщили в издании The Sun.

Бен каждый день ест овсянку, мясо и африканскую разновидность дикого шпината под названием морого. Это и есть рецепт его счастливой жизни.

В свои 111 лет Бен Нгемани Мабуза не жалуется на здоровье. Мужчина рассказал, что его никогда не госпитализировали из-за серьезных заболеваний. У него есть 12 детей, десять из них отец пережил. Кроме того, у Бена очень много внуков, с которыми дедушка любит общаться.

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