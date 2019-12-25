Пожилым петербуржцам дали советы по сохранению физической активности

Чтобы избежать обострения хронических заболеваний, пенсионеры могут выбрать для себя наиболее подходящий вид активности. Перед этим стоит проконсультироваться с врачом.

Людям преклонного возраста необходимы минимальные физические нагрузки и правильное питание для поддержания здоровья и предотвращения хронических заболеваний. Издание Spb.aif.ru перечислило несколько способов для поддержания здоровья пожилых жителей Северной столицы, уточнив, что перед выбором активности стоит обязательно проконсультироваться с терапевтом.

Так, наиболее приемлемым способом поддержать организм является ходьба. Петербург является одним из самых красивых городов мира, поэтому пожилые горожане могут совместить приятное с полезным. Специалисты рекомендуют проходить как минимум 5 км в день. Это расстояние можно преодолеть от площади Александра Невского до здания Адмиралтейства.

Кроме того, пенсионеры могут использовать для поддержания хорошей формы уличные тренажеры, установленные во всех районах города на Неве. Однако стоит поторопиться до конца осени, так как заниматься на открытом воздухе можно при температуре не ниже 0 градусов Цельсия. Также для небольшой разминки подойдёт домашняя гимнастика, а для любителей выходить в свет работают петербургские студии танцев. Наконец, не стоит забывать о пользы скандинавской ходьбы, которая востребована у пожилых горожан уже не первый год.

Ранее мы сообщили о том, что некоторым пенсионерам выплатят 50 тыс. рублей до конца сентября.

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