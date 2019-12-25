Некоторым пенсионерам выплатят 50 тыс. рублей до конца сентября

Наиболее крупные суммы придут жителям Петербурга и Ленобласти.

До конца сентября 2022 года некоторые российские пенсионеры получат новые выплаты, сумма которых будет максимально равна 50 тысяч рублей. Судя по поступающей в СМИ информации, деньги поступят тем, кто долгое время находится в браке.

Разовые пособия передадут во все регионы страны, однако самые крупные обещают пожилым людям из Петербурга и Ленобласти. Так, 50 тыс. рублей планируют выплатить за 50 лет официальных семейных уз. Сумма мелочностью зависит от количества подлитых в браке лет и в отдельных случаях может достигать 75 тыс.

Чтобы получить выплату, необходимо подать заявление в течение 6 месяцев после даты юбилея. Уже оформившим документ пенсионерам деньги придут до конца месяца.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти участникам СВО пообещали до 1 млн рублей за ранение.

Фото: Pxhere