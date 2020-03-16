В Ленобласти участникам СВО пообещали до 1 млн рублей за ранение

В зависимости от тяжести ранения выплата составит от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Участникам СВО из Ленинградской области пообещали заплатить до 1 млн рублей за ранение. Об этом рассказали в телеграм-канале "Админка Ленобласти".

Все мобилизованные из Ленобласти для участия в СВО, а также добровольцы и военнослужащие получат выплаты. В зависимости от тяжести ранения выплата составит от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Напомним, что президент РФ обратился к нации утром 21 сентября в 09:00 по московскому времени. Кульминацией обращения стало объявление о частичной мобилизации населения. Указ уже подписан президентом, и вскоре был опубликован на сайте Кремля. На словах Путин сказал, что призыву на военную службу подлежат только граждане, которые на данный момент находятся в запасе, и те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил РФ, "имеет определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт". Piter.tv собрал основную информацию о том, что известно после частичного объявления о мобилизации в России.

Фото: Piter.tv

