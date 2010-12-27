Физическую активность связали с пониженным риском развития рака

Ученые рассказали как часто следует заниматься спортом, чтобы уменьшить риск онкологии.

Физическую активность связали с пониженным иском развития рака. В Институте онкологии США установили, что люди с умеренной физической активностью меньше расположены к раку. Результаты исследования опубликованы в издании Medical Xpress.

Ученые проанализировали девять перспективных исследований. В них приняли участие 750 тысяч человек. Физическая активность снижает риск заболеваемости семью типами онкологии. В список входит рак толстой кишки у мужчин, молочной железы у женщин, эндометрии, почек, печени, меланомы и лимфомы.

Снизить угрозу злокачественных опухолей можно регулярно занимаясь спортом 2,5-5 часов в умеренном режиме. Альтернативной станет тренировка в 1,5-2, 5 часа высокоинтенсивных упражнений в неделю

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге с начала года выявлено 1970 новых случаев рака.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

