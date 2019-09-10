Американские ученые решили сложнейшую задачу 1954 года

Математикам удалось разложить числа 33 и 42 на три куба.

Ученые-математики из Бристольского института и Массачусетского технологического института (MIT) решили сложнейшую задачу 1954 года. Им удалось разложить числа 33 и 42 на три куба спустя 65 лет безуспешных вычислений. Об этом пишет "Газета СПб", ссылаясь на издание Science Alert.

Исходная задача была поставлена в 1954 году в Кембриджском университете. Ученым необходимо было найти решение уравнения x3+y3+z3=k, где k — число от одного до 100. За это время специалистам удалось найти решения почти для всех чисел. В списке нерешенных оставались 33 и 42.

В 2019 году Эндрю Букер из Бристольского университета смог разложить 33 на три куба, потратив на это несколько лет и неделю машинного времени на суперкомпьютере.

В решении головоломки с числом 42 участвовала целая команда ученых, в составе которой были Эндрю Букер и его коллега из Массачусетского технологического института Эндрю Сазерленд. Для решения последней части задачи они использовали "планетарный компьютер". Ему потребовалось более миллиона часов вычислений, чтобы найти ответ.

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Видео: YouTube / National Geographic