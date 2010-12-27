Росстат рассчитал среднесуточную калорийность рациона россиян

В среднем энергетическая ценность питания жителей страны составляет 2651,5 килокалорий в сутки.

Росстат рассчитал среднесуточную калорийность и состав рациона россиян. Об этом сообщает RT, ссылаясь на результаты исследования специалистов.

Оказалось, что в среднем энергетическая ценность питания жителей страны составляет 2651,5 килокалорий в сутки. А это 335,4 г углеводов, 108,6 г жиров и 80 г белков.

Более трети рациона россиян составляют хлеб и хлебная продукция — 34,3 %. На долю мяса и колбасы приходится 17,9 %. На сахар и кондитерские выпадает около 12 % суточного потребления.

В ходе исследования выяснилось, что больше всего калорий потребляют жители Дагестана — 3988,3 ккал. В тройке лидеров также находятся Кабардино-Балкария (3619,3 ккал) и Ингушетия (3406,4 ккал).

Наименьшая энергетическая ценность питания зафиксирована в Рязанской области – 2180,1 ккал.

Ранее Елена Малышева посоветовала есть на диете зефир, мороженое и шоколадный крем.

Фото: pixabay.com