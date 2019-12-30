Для этого они изменили две последовательности в геноме клеток.

Ученые смогли продлить жизнь червям в шесть раз. Редакция генома позволила увеличить продолжительность жизни до 500%. Команда надеялась получить результат в 130 процентов, но их ожидания оправдались более значительными показателями. Результаты работы международной группы приведены в издании The New Atlas.

В обычном состоянии черви живут не более трех недель, после вмешательства - до четырех месяцев. Исследователи пытаются определить, как открытие можно будет использовать по отношению к людям. В ходе экспериментов ученые изменили в клетках червей две сигнальные последовательности - инсулиновую и рампамициновую.

Напомним, что зачастую генетический материал червей используют в качестве подопытного. Во многом он схож с человеческим материалом.

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