Молочные продукты с растительными жирами предложили переименовать

Ненатуральный продукт не будет вводить покупателей в заблуждение.

Молочные продукты с растительными жирами и компонентами (пальмовым, кокосовым или другим маслом) предложили переименовать. Производителей обяжут писать "крем", "паста", "соус", "коктейль" или "напиток". Маркировка на этикетках будет связана с консистенцией товара. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на документ технического комитета Росстандарта.

Такие изменения связаны с тем, что чиновники не хотят вводить покупателей в заблуждение. Надписи помогут потребителям четко понимать, где натуральный продукт, а где - нет. Сейчас инициатива только обсуждается, решение может принять только экспертная комиссия ЕАЭС. Сейчас российские законы запрещают называть продукты с растительными жирами сметаной, йогуртом и молоком.

Ранее Piter.tv писал о том, что росконтроль назвал марки лучшего сгущенного молока.

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