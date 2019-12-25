Молокозавод "Лосево" в Ленобласти приостановил работу

При этом представители завода заявили, что в скором времени производство могут возобновить.

Завод по производству молочных продуктов "Лосево" в Ленобласти приостановил работу. Информация об этом появилась в официальной группе предприятия в "ВКонтакте".

При этом представители завода заявили, что в скором времени производство могут возобновить. По некоторым данным, приостановка работы связана с угрозой банкротства.

Официально представители "Лосево" заявляли о реорганизации производственных процессов и внедрении новой стратегии развития предпрития.

В Ленобласти задержали экс-главу района, из-за которого местный водоканал задолжал 500 млн рублей.

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