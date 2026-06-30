Не только для пищеварения: эксперт Волкова рассказала о пользе кисломолочных продуктов

Характер продукта напрямую зависит от используемой закваски.

Многие привыкли считать, что главная функция кефира и йогурта – поддержка пищеварения. Однако это лишь вершина айсберга. На самом деле, эти продукты являются важнейшими источниками белка и кальция, необходимых организму на протяжении всей жизни. Об этом "Петербургскому дневнику" рассказала директор по связям с медицинской общественностью компании "Логика молока" Ольга Волкова.

Она пояснила, что к кисломолочным продуктам относится всё, что произведено путём сквашивания молока специальными микроорганизмами. В процессе ферментации происходит частичное расщепление белков и снижение количества молочного сахара (лактозы), что делает их более лёгкими для усвоения. Характер продукта напрямую зависит от используемой закваски: йогурт получают с помощью термофильного стрептококка и болгарской палочки, а кефир производят на основе уникальных кефирных грибков.

Особое место в рационе занимают пробиотические продукты. Как отметила эксперт, они обладают всеми полезными свойствами традиционных кисломолочных изделий, но содержат дополнительные штаммы пробиотических бактерий. Именно благодаря им продукт оказывает усиленную пользу для здоровья человека, поддерживая микрофлору кишечника и иммунитет.

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Фото: Piter.TV