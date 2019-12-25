В Ленобласти задержали экс-главу района, из-за которого местный водоканал задолжал 500 млн рублей

Бывший глава Кировского района Ленобласти задержан по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем банкротство муниципального водоканала. Объем задолженности составил 500 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Следкома.
По версии следствия, директор водоканала в сговоре с другими лицами заключал необоснованные договоры и тем самым создал кредиторскую задолженность предприятия.
По данным СК, бывший глава Кировского района знал об убыточной деятельности водоканала. Однако он не принял никаких мер к расторжению и оспариванию в суде договоров предприятия, к смене его руководства. Теперь муниципальный канал признан банкротом.
Фото: СК Ленобласти
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