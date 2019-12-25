Работы "Водоканала" на Московском проспекте ограничили движение транспорта

Проезд затруднен от дома 104 в сторону Малой Митрофаньевской улицы.

Специалисты петербургского "Водоканала" приступили к работам на сети холодного водоснабжения на Московском проспекте, 104. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия 20 февраля.

В связи с ремонтом ограничено движение транспорта по трем из четырех полос – от дома 104 в сторону Малой Митрофаньевской улицы.

Работы позволят повысить надежность и бесперебойность водоснабжения для жителей Московского района. Об их завершении и полном восстановлении движения будет сообщено дополнительно. Пресс-служба "Водоканала"

Ранее на Piter.TV: движение по Мебельной улице будет ограничено на три месяца.

Фото: Piter.TV