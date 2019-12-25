  1. Главная
Работы "Водоканала" на Московском проспекте ограничили движение транспорта
Проезд затруднен от дома 104 в сторону Малой Митрофаньевской улицы.

Специалисты петербургского "Водоканала" приступили к работам на сети холодного водоснабжения на Московском проспекте, 104. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия 20 февраля. 

В связи с ремонтом ограничено движение транспорта по трем из четырех полос – от дома 104 в сторону Малой Митрофаньевской улицы. 

Работы позволят повысить надежность и бесперебойность водоснабжения для жителей Московского района. Об их завершении и полном восстановлении движения будет сообщено дополнительно.

Пресс-служба "Водоканала" 

Фото: Piter.TV 

