Движение по Мебельной улице будет ограничено на три месяца

С 21 февраля в Приморском районе Петербурга вводятся дорожные ограничения, рассказали в Государственной административно-технической инспекции.
До 21 мая в связи с производством работ по прокладке инженерных сетей затруднится проезд по Мебельной улице от Полиграфмашевского проезда до Туристской улицы.
Фото: пресс-служба ГАТИ
ГАТИ напоминает, что производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов при производстве работ.
Главное фото: pxhere
