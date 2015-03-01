  1. Главная
Движение по Мебельной улице будет ограничено на три месяца
Сегодня, 10:59
150
Пройдут работы по прокладке инженерных сетей.

С 21 февраля в Приморском районе Петербурга вводятся дорожные ограничения, рассказали в Государственной административно-технической инспекции. 

До 21 мая в связи с производством работ по прокладке инженерных сетей затруднится проезд по Мебельной улице от Полиграфмашевского проезда до Туристской улицы. 

Фото: пресс-служба ГАТИ 

ГАТИ напоминает, что производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов при производстве работ. 

ГАТИ Петербурга 

Ранее на Piter.TV: с 20 февраля дорожные ограничения вводятся в трех районах Петербурга. 

Главное фото: pxhere 

