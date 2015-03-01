Движение по Мебельной улице будет ограничено на три месяца

Пройдут работы по прокладке инженерных сетей.

С 21 февраля в Приморском районе Петербурга вводятся дорожные ограничения, рассказали в Государственной административно-технической инспекции.

До 21 мая в связи с производством работ по прокладке инженерных сетей затруднится проезд по Мебельной улице от Полиграфмашевского проезда до Туристской улицы.

Фото: пресс-служба ГАТИ

ГАТИ напоминает, что производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов при производстве работ. ГАТИ Петербурга

Главное фото: pxhere