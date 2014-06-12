  1. Главная
С 20 февраля дорожные ограничения вводятся в трех районах Петербурга
Сегодня, 11:48
Речь идет об Адмиралтейском, о Приморском и Пушкинском районах.

В трех районах Петербурга с 20 февраля ограничат движение транспорта, рассказали в Государственной административно-технической инспекции. 

В Адмиралтейском районе планируются работы по размещению временных ограждений, поэтому до 30 июня затруднится проезд по Лермонтовскому проспекту от Садовой улицы до Канонерской улицы, а по 24 февраля – по Садовой улице от переулка Макаренко до Лермонтовского проспекта. 

В Приморском районе по 1 марта в связи со строительством газопровода ограничивается движение около дома 36к6А по Фермскому шоссе. 

А в Пушкинском районе до 27 декабря будут также размещать временные ограждения, из-за чего перекроют проезд по Новгородскому проспекту от Шушарской дороги до Пушкинской улицы в Шушарах. 

Ранее на Piter.TV: с 18 февраля в Василеостровском и Невском районах ограничат движение. 

Фото: пресс-служба ГАТИ 

