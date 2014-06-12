С 20 февраля дорожные ограничения вводятся в трех районах Петербурга

Речь идет об Адмиралтейском, о Приморском и Пушкинском районах.

В трех районах Петербурга с 20 февраля ограничат движение транспорта, рассказали в Государственной административно-технической инспекции.

В Адмиралтейском районе планируются работы по размещению временных ограждений, поэтому до 30 июня затруднится проезд по Лермонтовскому проспекту от Садовой улицы до Канонерской улицы, а по 24 февраля – по Садовой улице от переулка Макаренко до Лермонтовского проспекта.

В Приморском районе по 1 марта в связи со строительством газопровода ограничивается движение около дома 36к6А по Фермскому шоссе.

А в Пушкинском районе до 27 декабря будут также размещать временные ограждения, из-за чего перекроют проезд по Новгородскому проспекту от Шушарской дороги до Пушкинской улицы в Шушарах.

Фото: пресс-служба ГАТИ