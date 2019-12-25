С 18 февраля в Василеостровском и Невском районах ограничат движение

Планируются работы по прокладке газопровода.

В двух районах Петербурга с 18 февраля вводятся дорожные ограничения. Об этом рассказали в Государственной административно-технической инспекции.

На Васильевском острове до 5 марта из-за работ по прокладке газопровода затруднится проезд по 16-й и 17-й линиям В. О. от Малого проспекта до Камской улицы.

Фото: ГАТИ

А в Невском районе также до 5 марта по этой же причине ограничат движение по улице Грибакиных от Власьевского переулка до 11-й линии.

Фото: пресс-служба ГАТИ

Главное фото: pxhere