С 18 февраля в Василеостровском и Невском районах ограничат движение
Сегодня, 13:10
Планируются работы по прокладке газопровода.

В двух районах Петербурга с 18 февраля вводятся дорожные ограничения. Об этом рассказали в Государственной административно-технической инспекции. 

На Васильевском острове до 5 марта из-за работ по прокладке газопровода затруднится проезд по 16-й и 17-й линиям В. О. от Малого проспекта до Камской улицы. 

Фото: ГАТИ 

А в Невском районе также до 5 марта по этой же причине ограничат движение по улице Грибакиных от Власьевского переулка до 11-й линии. 

Фото: пресс-служба ГАТИ 

Ранее на Piter.TV: дорожные ограничения вводятся в трех районах Петербурга с 16 и 17 февраля. 

Главное фото: pxhere 

Теги: гати, дорожные ограничения
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

