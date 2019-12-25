Дорожные ограничения вводятся в трех районах Петербурга с 16 и 17 февраля

Речь идет о Петродворцовом, Пушкинском и Центральном районах.

В трех районах Петербурга ограничат движение транспорта с 16 и 17 февраля, рассказали в Государственной административно-технической инспекции.

В Петродворцовом районе с 16 февраля до 3 марта планируются работы по размещению временных ограждений, поэтому проезд затруднится по Красносельскому шоссе в Стрельне от Сергиевского путепровода до дома 72А по Красносельскому шоссе.

В Пушкинском районе с 17 февраля по 12 августа будут строить дорогу и остановку, из-за чего движение ограничивается по Петербургскому шоссе в Пушкине от Витебского проспекта до Детскосельского бульвара.

А в Центральном районе в связи с реконструкцией инженерных сетей затруднится движение по Евгеньевской улице от проспекта Бакунина до Старорусской улицы, по Старорусской улице от Евгеньевской улицы до Новгородской улицы и на перекрестке Старорусской улицы, Евгеньевской улицы и Кирилловской улицы с 17 февраля до 28 марта.

