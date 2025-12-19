С 13 февраля в Центральном районе ограничат движение по двум улицам

Планируются работы по размещению временного ограждения и пешеходной галереи.

В Центральном районе Петербурга с 13 февраля вводятся дорожные ограничения, рассказали в Государственной административно-технической инспекции.

До 30 июля планируются работы по размещению временного ограждения и пешеходной галереи, поэтому проезд затруднится по Кирочной улице от улицы Маяковского до проспекта Чернышевского.

А по 10 сентября 2028 года по этой же причине ограничивается движение по боковому проезду Синопской набережной от проспекта Бакунина до Херсонского проезда.

Фото: пресс-служба ГАТИ