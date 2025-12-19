  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
С 13 февраля в Центральном районе ограничат движение по двум улицам
Сегодня, 11:18
149
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

С 13 февраля в Центральном районе ограничат движение по двум улицам

0 0

Планируются работы по размещению временного ограждения и пешеходной галереи.

В Центральном районе Петербурга с 13 февраля вводятся дорожные ограничения, рассказали в Государственной административно-технической инспекции. 

До 30 июля планируются работы по размещению временного ограждения и пешеходной галереи, поэтому проезд затруднится по Кирочной улице от улицы Маяковского до проспекта Чернышевского. 

А по 10 сентября 2028 года по этой же причине ограничивается движение по боковому проезду Синопской набережной от проспекта Бакунина до Херсонского проезда. 

Ранее на Piter.TV: до конца июня ограничивается движение по Клинскому проспекту. 

Фото: пресс-служба ГАТИ 

Теги: гати, центральный район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии