До конца июня ограничивается движение по Клинскому проспекту
Сегодня, 10:59
Планируются работы по реконструкции тепловой сети.

С 7 февраля в Адмиралтейском районе вводятся дорожные ограничения, рассказали в Государственной административно-технической инспекции Петербурга. 

До 26 июня планируются работы по реконструкции тепловой сети, поэтому проезд затруднится по Клинскому проспекту от Московского проспекта до Серпуховской улицы. 

Фото: пресс-служба ГАТИ 

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.

ГАТИ Петербурга 

Ранее на Piter.TV: в двух районах Петербурга ограничат движение транспорта с 6 февраля. 

Главное фото: pxhere 

Теги: гати, клинский проспект
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

