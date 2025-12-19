До конца июня ограничивается движение по Клинскому проспекту

С 7 февраля в Адмиралтейском районе вводятся дорожные ограничения, рассказали в Государственной административно-технической инспекции Петербурга.
До 26 июня планируются работы по реконструкции тепловой сети, поэтому проезд затруднится по Клинскому проспекту от Московского проспекта до Серпуховской улицы.
Фото: пресс-служба ГАТИ
Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.
ГАТИ Петербурга
Ранее на Piter.TV: в двух районах Петербурга ограничат движение транспорта с 6 февраля.
Главное фото: pxhere
