До конца июня ограничивается движение по Клинскому проспекту

Планируются работы по реконструкции тепловой сети.

С 7 февраля в Адмиралтейском районе вводятся дорожные ограничения, рассказали в Государственной административно-технической инспекции Петербурга.

До 26 июня планируются работы по реконструкции тепловой сети, поэтому проезд затруднится по Клинскому проспекту от Московского проспекта до Серпуховской улицы.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. ГАТИ Петербурга

