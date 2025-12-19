В двух районах Петербурга ограничат движение транспорта с 6 февраля

Речь идет о Василеостровском и Невском районах.

В двух районах Петербурга с 6 февраля вводятся дорожные ограничения, сообщили в Государственной административно-технической инспекции.

В Василеостровском районе до 17 февраля в связи с работами по прокладке газопровода затруднится проезд по Малому проспекту В. О. от 18-й и 19-й линий до 16-й и 17-й линий.

А в Невском районе по 14 сентября 2028 года будут размещать временные ограждения, поэтому ограничат движение у дома 16А по Октябрьской набережной.

ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ.

Фото: пресс-служба ГАТИ