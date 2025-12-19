  1. Главная
Дорожные ограничения вводятся в Василеостровском и Московском районах
Сегодня, 10:58
Пройдут работы по строительству газопровода и реконструкции теплосетей.

С 3 и 4 февраля в двух районах Петербурга вводятся дорожные ограничения, рассказали в Государственной административно-технической инспекции. 

В Василеостровском районе с 3 по 25 февраля пройдут работы по строительству газопровода, поэтому проезд затруднится по улице Нахимова от Наличной улицы до Малого проспекта В. О. 

Фото: пресс-служба ГАТИ 

А в Московском районе с 4 до 24 февраля будут реконструировать тепловые сети. По этой причине движение ограничивается по улице Ленсовета от Алтайской улицы до улицы Орджоникидзе. 

Фото: ГАТИ 

Ранее на Piter.TV: в Приморском районе с 28 января ограничили и перекрыли движение. 

Главное фото: pxhere 

Теги: гати, дорожные ограничения
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

