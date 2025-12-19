Дорожные ограничения вводятся в Василеостровском и Московском районах

Пройдут работы по строительству газопровода и реконструкции теплосетей.

С 3 и 4 февраля в двух районах Петербурга вводятся дорожные ограничения, рассказали в Государственной административно-технической инспекции.

В Василеостровском районе с 3 по 25 февраля пройдут работы по строительству газопровода, поэтому проезд затруднится по улице Нахимова от Наличной улицы до Малого проспекта В. О.

Фото: пресс-служба ГАТИ

А в Московском районе с 4 до 24 февраля будут реконструировать тепловые сети. По этой причине движение ограничивается по улице Ленсовета от Алтайской улицы до улицы Орджоникидзе.

Фото: ГАТИ

Ранее на Piter.TV: в Приморском районе с 28 января ограничили и перекрыли движение.

Главное фото: pxhere